В США объявили об изобретении "идеального оружия" против российских подлодок

ВМС США объявили об изобретении и выпуске "идеального оружия" против российских подлодок. Так написали в издании National Interest.

В январе американские вооруженные силы получили в своё распоряжение беспилотное судно "Морской охотник", которое разработано по программе оборудования для отслеживания дизель-электрических подводных плавсредств. Согласно опубликованной информации, новый транспорт имеет 40 метров в длину и может двигаться со скоростью до 50 километров в час. Аналитики обращают внимание, что при таких размерах "Морской охотник" стал крупнейшим кораблем-беспилотником.

Военные утверждают, что новинка станет первым представителем нового класса судов, которые смогут перемещаться на большие расстояния без наличия экипажа. При этом такие корабли обходятся дешевле, по сравнению с эсминцами. В день на одну единицу из бюджета уходит примерно 15-20 тысяч долларов, а миноносцы требуют вложений в 700 тысяч.

Представители научно-исследовательского управления в своём сообщении обратили внимание на успехи россиян в восстановлении флота, уничтоженного по итогам "холодной войны". Специалисты предполагают, что новое средство появится на вооружении США уже в 2018 году.

В социальных сетях жители России активно обсуждают информацию НИУ ВМС и сомневаются в её правдивости. Некоторые комментаторы считают, что таким образом американцы просто блефуют. Отдельные патриоты пошутили о возможностях матросов по захвату управления и силе РЭБ РФ.