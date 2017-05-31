Западные журналисты разочаровались предвыборной кампанией в России. Репортеры CNN поражены безразличием граждан и политиков.

На днях Владимир Путин посетил Новосибирск. Журналисты западных изданий решили поприсутствовать на этом событии, и также оценить текущую ситуацию в предвыборной гонке.

Оказалось, что предвыборная агитация в России совершенно отличается от аналогичных мероприятий на Западе. Журналисты не увидели крупных митингов в поддержку кандидатов в президенты. Кроме того, они отметили, что практически отсутствует реклама на данную тематику. Нет плакатов даже с главным кандидатом Владимиром Путиным.

Было зафиксировано лишь несколько уличных щитов с общей информацией о предстоящих выборах.

Журналисты были поражены, что вокруг самого значимого события страны нет никакого шума, не проводятся масштабные акции. Это совершенно не похоже на то, что происходит в США и Европе. Зарубежные гости были разочарованы и назвали царящую атмосферу в Новосибирске (да и во всей стране) полным безразличием.