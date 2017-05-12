Песков отказался комментировать бред о "расследовании" Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напрочь отказался давать какие-либо комментарии по поводу бреда, который устроил оппозиционер Алексей Навальный. Этим "бредом" можно считать очередное его расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске.

Несмотря на все старания журналистов выбить хотя бы слово из Пескова о "расследовании" Навального, пресс-секретарь президента РФ, видимо, посчитал подобное ниже его достоинства и категорически отказался от комментариев. Дмитрий Песков резко утвердил, что впредь "не хотел бы комментировать" этот инцидент с вечным оппозиционером, Алексеем Навальным.

Стоит напомнить, скандал вокруг Олега Дерипаска возник 8 февраля, когда Навальный на своем канале в Youtube опубликовал видео, в котором всяческими способами пытается уличить предпринимателя в преступной коррупции. Не исключено, что именно зависть к состоянию Дерипаски подтолкнула Навального на публикацию такого материала, поскольку во время своего вещания "отвергнутый оппозиционер" всячески критикует бизнесмена за его же состояние. Причем, Навальный наводит совершенно "пустые", нестоящие доводы.

В связи с этим, сторона защиты Олега Дерипаски намерена подавать судебный иск в отношение политика за клевету, оскверняющую честь и совесть.