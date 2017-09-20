Блогер назвал имя организатора "секс-атаки" на штаб Навального в Москве

Блогер рассказал, кто организовал "секс-атаку" на штаб Алексея Навального в Москве в 2017 году. По словам Дениса Стяжкина, им оказался депутат краевого заксобрания Сергей Толмачев.

Блогер в Сети рассказал, что сам Толмачев согласен с тем, что в момент "секс-атаки" находился неподалеку от штаба Навального, однако он заявляет, что не является инициатором данного мероприятия. Депутат заявил, что к этому имеет отношение секс-тренер Алекс Лесли, а "секс-атаку" он провел для того, чтобы заострить внимание на том, чем занимается. Толмачев отмечает, что сам он оказался там действительно случайно.

Блогер на самом деле сомневается, что слова Толмачева искренние, так как на фотографии он обнимался с одной из девушек, принимающих участие в акции.

Навальный, комментируя произошедшее, отметил, что Толмачев мог сотворить подобное по указанию первого замглавы администрации Путина Сергея Кириенко.