Владимир Путин не может позволить себе смартфон

Владимир Путин заявил, что не пользуется смартфоном как достижением современной науки и техники. Подобное признание президент России сделал во время совещания Совета по образованию и науке.

Казалось бы, передовая персона целого государства, президент России Владимир Путин, точно должен пользоваться мобильным телефоном для поддержания связи со всеми своими подчиненными. Однако, как оказалось, Путин не пользуется смартфоном, а об этом он лично заявил Михаилу Ковальчуку, являющимся главой центра исследований "Курчатовский институт".

Ковальчук во время заседания Совета торжественно объявил, что в настоящее время наука не стоит на месте, а Российская Федерация активно следует мировому техническому прогрессу. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас каждый человек пользуется мобильным телефоном, что и вызвало уместный комментарий присутствующего на собрании Владимира Путина.

Президент России официально признался, что не пользуется смартфоном, однако почему, так и осталось неизвестным.

Стоит напомнить, что информация об этом просочилась из Кремля посредством пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, который впервые сказал, что глава государства отказался от использования сотовой связи.