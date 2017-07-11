Милонов предлагает создать министерство для борьбы с бомжами

Российский парламентарий Виталий Милонов предлагает создать отдельное министерство для борьбы с проблемой бомжей. Такое заявление он сделал российским СМИ 8 февраля.

Депутат Госдумы сообщает, что масштаб вопросов, касающихся бродяжничества, лиц без определенного места жительства и подобных им превышает полномочия существующих государственных структур. По его словам, с этим не могут справиться ни МВД, ни Минтруда, ни Минздрав. Чтобы искоренить такое социальное явление, необходимо разработать отдельный исполнительный орган, представители которого получат часть полномочий вышеперечисленных ведомств, необходимых для работы в этом направлении.

Виталий Милонов поведал, что в настоящее время разрабатывает законопроект, который регламентирует организацию особого ведомства. Он считает, что прописанные в нем меры помогут наладить инфраструктуру по социальной адаптации бездомных. Тогда их можно будет отправлять в профилактории, трудовые учреждения, обучающие и другие центры. С этой целью политик также желает перевести на государственный уровень движения волонтеров, работающих в этой среде.