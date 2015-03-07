В Башкирии предложили не спасать 500-граммовых младенцев и выставили СМИ

В Башкирии на научном совете поступило предложение не спасать 500-граммовых младенцев, после которого СМИ выставили из зала. Об этом сообщают региональные журналисты, ставшие свидетелями событий.

Владислав Юлдашев, возглавляющий кафедру психиатрии БГМУ, во время своего выступления рассказал о жизни недоношенных детей родившихся с очень низким весом. Он положительно отметил усилия медиков, сохраняющих жизни таким младенцам. Однако специалист обратил внимание, что многие из таких новорожденных продолжают жить с серьезными отклонениями, в том числе, с нервно-психическими. Владислав Юлдашев подчеркнул, что помимо страданий для себя и близких, эти малыши обретают медицинские учреждения на огромные расходы. Он привел пример действий западных стран, которые нередко прекращают бороться за жизнь детей, обреченных на мучения, и отключают аппараты жизнеобеспечения.

После полученного предложения обсудить сложную тему, глава республики Рустэм Хамитов сразу же попросил представителей СМИ удалиться по причине деликатности вопроса. Сотрудники пресс-службы сопроводили журналистов на выход. Пресс-секретарь Фанур Ягафаров заявил, что к подобным мерам прибегли из-за резонансного и неоднозначного вопроса, который затронул профессор.