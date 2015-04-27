В Петербурге депутаты предлагают сразить хиромантов и астрологов наукой

В Санкт-Петербурге депутаты законодательного собрания предлагают сразить различных хиромантов, астрологов и оккультистов при помощи научного просвещения. С такой инициативой выступил политик Александр Тетердинко.

Инициатор рассказал, что на российское общество пагубно влияют лженаучные явления и паранормальная мифология, такие как экстрасенсорика, уфология, парапсихология и тому подобное. Такая тематика прочно утвердилась на телевидении из-за недостатка в научно-популярных передач.

Предложенный законопроект предусматривает помощь в распространении программ и шоу на тему науки при поддержке РАН. Предполагается, что для этих целей на эфире федеральных каналов будет выделено бесплатное время в период с 18 до 23 часов по будним дням и с 14 до 23 - в уикэнды. В общей сложности для этих целей планируют предоставить, по меньшей мере, 120 минут еженедельно.