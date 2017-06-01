Минфин запретил принятие ставок на результаты выборов в России

Министерство финансов России предлагает наложить запрет на осуществление ставок на итоги выборов и референдумов в Российской федерации. Притом, граждане смогут продолжить делать ставки по поводу итогов голосования в других странах.

Минфин Российской федерации разработал проект закона, какой запретит букмекерам осуществлять ставки на результаты и выборов, и референдумов в России, а также событий, сопряженными с ними. Таким образом, поправки предполагается внести в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.

В документе четко обозначено, какие именно ставки граждане вправе осуществлять. Будет разрешено заключать споры по поводу результатов спортивных состязаний и игр, транслируемых по телевизионным каналам.

Кроме того, россияне смогут делать ставки касательно итогов выборов в других странах.