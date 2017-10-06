Команда Навального считает представителей ЦИК опасными для общества

Сторонники Алексея Навального и сотрудники его штаба взялись за агитацию против членов участковых избирательных комиссий, признавая их «опасными для общества».





Об этом говорится на официальной странице «команды» в социальной сети «ВКонтакте». Единомышленники призывают не открывать дверь незнакомцам. Тем более если те предъявляют значок избирательной комиссии или удостоверение сотрудника центра госуслуг «Мои документы». Команда оппозиционера Навального уверяет, что эти люди приходят в дома к избирателям с одной целью – любыми способами выманить подпись за «нужного» кандидата.



Кроме того, сторонники Алексея Навального подготовили новые листовки, сообщают журналисты «Версия Инфо». Их они предлагают жильцам развешивать в своих подъездах. Такие действия, по мнению «навальновцев», должны обезопасить всех незнающих жителей российских домов от «опасных для общества и готовых на всё» людей – членов ЦИК. Стоит отметить, что сами россияне пока справляются с нежелательными гостями самостоятельно, о чём они поспешили написать в сообществе «команды» в соцсети.