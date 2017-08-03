Навальный опубликовал в сети скандальное секс-расследование, связанное с именами политиков

Накануне российский политик и председатель «Партии Прогресса» Алексей Навальный опубликовал в сети скандальное секс-расследование, связанное с именами известных политиков, в том числе заместителя председателя правительства Сергея Приходько, а также бизнесмена Олега Дерипаске.

Сегодня в сети появилось весьма увлекательное видео, которое для своей публики снял политик Алексей Навальный. В свежем ролике он представил громкое секс-расследование, на тему которого, как признался он сам, наткнулся случайно. Тем не менее, он посчитал, что она будет весьма занятной для тех, кто так же как и он возмущен коррупцией среди чиновников, а также тем, что они, несмотря на свое положение, не пренебрегают услугами проституток.

В ходе видеоролика Навальный неоднократно обращал внимание своих зрителей на книгу, авторство которой принадлежит некой Насте Рыбке. Политик утверждает, что это лишь псевдоним, а настоящее имя девушка скрывает, так как является сотрудницей агентства, предоставляющего секс-услуги. Так, в этой книге Рыбка описывает путешествие на яхте, принадлежащей Олегу Дерипаске. По мнению Навального, то, что на борту находится Приходько, - явный признак взятки. Позже он проводит расследование по его имуществу и утверждает, что за плечами Приходько целая гора коррупционных преступлений.