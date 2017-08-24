Путин призвал развивать привлекательность России для одаренной молодежи

Владимир Путин призвал развивать привлекательность России для одаренных молодых ученых. Такую позицию президент выразил на вручении научных премий.

Глава Российской Федерации во время речи рассказал, что государство имеет широкие возможности для того, чтобы стать своеобразным центром сосредоточия талантливых умов со всего мира. Он подчеркнул, что сейчас страна открыта для новых знаний, обмена опытом и совместных научных разработок. Владимир Путин особенно выделил новосибирский академгородок, назвав его мощным центром интеллекта в Сибири.

По мнению его мнению, России необходимо раскрыть потенциал и начать работу в этом направлении уже в ближайшее время. Российский лидер также отметил, что правительство должно обеспечить научных работников всеми необходимыми ресурсами. Так он одобрил проект создания синхротрона в Новосибирске. Узнав, что подобное оборудование откроет для жителей России новые возможности в науке, он пообещал, что власти начнут содействовать организации такой работы.