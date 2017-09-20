В МВД предлагают ужесточить наказание за повторную езду в нетрезвом состоянии

Представители МВД предлагают существенно ужесточить наказание для водителей, которых повторно поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Соответствующий проект представлен на сайте нормативно-правовых актов.

Правоохранители желают внести в 264.1 статью Уголовного кодекса поправки, согласно которым нарушителей-рецидивистов смогут привлекать к более суровым санкциям. Согласно инициативе, размер максимального штрафа растёт до 500 тысяч рублей с предыдущих 300 тысяч. А максимальный тюремный срок при этом увеличивается с двух до четырех лет. Такие нововведения позволят также помещать подозреваемых в следственные изоляторы на время расследования. Обязательные работы, напротив, из этого пункта вычеркиваются.

Ирина Волк, представитель министерства, утверждает, что комплекс таких мер сможет улучшить эффективность борьбы с пьяными водителями. Она приводит статистику, согласно которой до ноября 2017 года в России зафиксировали примерно 15 тысяч подобных преступлений. В 2016-м эта цифра составляла около 17 тысяч. По словам Ирины Волк, такие показатели свидетельствуют об отсутствии страха перед законным наказанием.