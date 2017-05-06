В регионах России создадут структуры для сбора штрафов за нарушение ПДД

В регионах России могут создать специальные структуры, которые заменят ГИБДД в процессе сбора штрафов за нарушения ПДД, обнаруженные дорожными камерами. Такой законопроект готовится ко второму чтению в Госдуме по инициативе Кабинета министров.

Предполагается, что учреждения будут организованы по образцу столичной МАДИ. Ранее в документе отмечалось, что такая возможность будет актуальна лишь для Московской области, однако после изучения этот пункт убрали. В скором времени правительство рассмотрит предоставление всем регионам права обзавестись подобными организациями.

Инициатива создать альтернативный орган такого характера, подконтрольный исполнительным ведомствам, поступила в парламент в конце 2017 года. В проекте прописаны около 40 правонарушений, которые способны фиксировать камеры-автоматы. К ним, вероятно, добавят отсутствие полисов ОСАГО. Аналитики считают, что подобные нововведения создадут для россиян путаницу в отношениях с властями.