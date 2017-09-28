Скворцова рассказала о росте в России количества годных призывников

7 февраля Вероника Скворцова, глава Минздрава, в своём выступлении поведала об увеличении количества призывников, годящихся для службы в рядах российской армии. Такой доклад прозвучал на заседании СовФеда, посвященного региональному здравоохранению.

Министр утверждает, что по итогам 2014 года без ограничений или с несущественными отклонениями признали годными 73,5% молодых людей. По сравнению с результатами 2017-го рост показателей составил 4,5%.

Вероника Скворцова отметила, что причиной роста стала комплексная работа правительства по пропаганде здорового образа жизни, развитию технологий диагностики и ежегодная диспансеризация. Теперь достоверно известно, что 85% детей не имеют хронических заболеваний и считаются относительно здоровыми. Лишь 1,7% относятся к 4-й и 5-й группам из-за тяжелых неизлечимых недугов.