На Украине нашли тех, кто в 2014 году добровольно согласился "сдать Крым". Данные подтверждает документ, датируемый этим годом. Он содержит слова бывшего ИО главы Минобороны Игоря Тенюха, который предлагал "идти на прорыв", однако премьер Украины Арсений Яценюк блокировал оборону.

В этом году будет уже четыре года, как Крымский полуостров стал частью России. Тем не менее, Украина до сих пор называет его "временно оккупированной территорией", надеясь, что однажды его получится вернуть обратно. Однако недавно был обнародован документ, который гласит, что в 2014 году Украина добровольно отказалась предпринимать меры по обороне полуострова и вывела свои войска без сопротивления.

Так, в документе говорится, что ряд уполномоченных лиц наотрез не хотели выводить войска. Один из них, Игорь Тенюх, даже говорил, что лучше застрелится, чем сделает это. Тем не менее, ему пришлось послушаться указа прежнего и нынешнего премьер-министра Украины Армения Яценюка. Тот на полной серьезности блокировал все предложения военных о том, чтобы продолжать борьбу.

Документ обнародовал в своем профиле Facebook адвокат бывшего президента Незалежной Виктора Януковича Виталий Сердюк. В нем он назвал Яценюка виновным в том, что "Крым сдали".