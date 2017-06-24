Авиация Израиля атаковала ракетами объект под Дамаском

Авиация Израиля 7 февраля атаковала объект под сирийским Дамаском ракетами "земля -земля". Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны САР.

Армейское командование сообщает, что "вражеские" израильские самолеты утром, около 03:42 по местному времени, запустили несколько ракет, находясь в воздушном пространстве на Ливаном. Вооружение противо-воздушной обороны сумело ликвидировать большинство снарядов до момента столкновения с целью в районе Джемрая.

Однако региональное издание Syria al-An пишет, что ракеты летели в столичный научно-исследовательский центр. Правительство считает подобные действия со стороны израильтян попыткой поддержать террористические организации в борьбе против сирийских войск.