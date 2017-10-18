Госдума может обязать охотников и спортсменов учиться снаряжать патроны

8 февраля Государственная дума рассмотрит законопроект, который обяжет охотников и спортсменов научиться самостоятельно снаряжать патроны. С такой инициативой выступила группа депутатов во главе с Владиславом Резником.

Соответствующие поправки к закону, регламентирующему использование оружия, были предложены в марте прошлого года. По мнению инициаторов, правительство должно предоставить легальным стрелкам из нарезных стволов возможность получения боеприпасов собственного производства. В настоящее время это могут сделать лишь охотники с гладкоствольными ружьями.

Возглавивший инициаторов депутат от "Единой России" обращает внимание, что после введенных антироссийских санкций приобретение патронов на законных основаниях существенно усложнилось - цены на импортные виды существенно выросли. При этом отечественная замена иногда просто не существует.

Эрнест Валеев, первый заместитель председателя комитета по безопасности поддержал проект и отметил необходимость обязательного обучения. Однако, по его мнению, вместо предложенной процедуры раз в пять лет, лучше утвердить единовременное занятие. По словам Эрнеста Валеева, поправки примут не ранее сентября из-за необходимости разработки сопутствующих актов.