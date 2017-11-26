К ЧМ-2018 российские стадионы оборудуют временными изоляторами для нарушителей

К грядущему Чемпионату мира по футболу в российские в этом году стадионы оборудуют изоляторами временного заключения, куда будут помещать нарушителей. Так уведомили представители оргкомитета "Россия-2018".

Пресс-служба организации сообщает, что на базе футбольных арен создадут помещения для полицейских и комнату для содержания агрессивных болельщиков. В объявлении отмечено, что представители разных полов будут размещены отдельно. Через некоторое время задержанных будут увозить в ОВД для составления административных документов.

Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в столице, намерена проконтролировать соответствие изоляторов стандартам правильного ограничения свободы правонарушителей. Согласно нормам, пространства в помещении должно быть не меньше 4 метров на одного. Внутрь также необходимо провести вентиляцию и установить мебель, такую как диваны. До приезда представителей закона, задержанным следует обеспечить питание, место для сна и постельное белье.