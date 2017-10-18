Собчак объяснила США, почему Крым уже не вернуть

Накануне Ксения Собчак, выдвигающая свою кандидатуру на место президента России, побывала в США, где приняла участие в выступлении перед институтом CSIS. В ходе своего обращения она объяснила, почему Крым уже не вернуть.

Накануне стали известны факты о том, как в США прошло выступление выдвигающей свою кандидатуру на место президента России Ксении Собчак перед институтом CSIS. Отечественные СМИ поведали о том, что телеблондинка сказала о Крыме и как она объяснила, почему его уже не вернуть.

В последнее время Собчак ведет активную агитацию для того, чтобы привлечь внимание как можно большего числа россиян к своей кандидатуре на предстоящих президентских выборах. Она не оставляет надежды, что все же сможет стать главой государства и принимает меры, которые в теории должны помочь ей достичь своей цели.

Этой же причиной обусловлена ее поездка в США. В ходе своего выступления Собчак настойчиво говорила о том, что полуостров Крым уже не вернуть в состав России и объяснила, почему. По ее словам, его присоединение проходило в согласии со всеми требованиями НАТО. Был проведен референдум, по итогам которого было принято решение. Единственное решение этой проблемы, считает Собчак, это повторный референдум.