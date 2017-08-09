Известный актер из США Джим Керри рассказал, почему удалил свой профиль в социальной сети Facebook. Он объяснил, что не хочет поддерживать руководство сервиса, так как оно имеет отношение к "российскому вмешательству" в американские выборы.

Сегодня, 7 февраля, популярный киноактер из Соединенных Штатов Джим Керри рассказал, почему решил удалить свой профиль в социальной сети Facebook. По его словам, руководство сервиса нажилось на "российском вмешательстве" в американские выборы.. Также он обвинил его в халатности к этому вопросу, которая якобы исходит от них по сей день. Джим Керри заявил, что сбрасывает свои акции Facebook, ведь больше не хочет в этом участвовать.

Со стороны некоторых лиц из США неоднократно звучали обвинения в сторону России о том, что якобы из-за ее вмешательства президентом стал Дональд Трамп. В Москве на это заявление уже отвечали, задавая обратные вопросы о том, на каких основаниях так можно утверждать. А тем временем обвинения продолжают поступать со стороны других известных американцев.

Джим Керри не объяснил, каким образом Россия вмешалась в их выборы. Вероятно, на него повлияли выводы Facebook о том, что ее правительство под прикрытием публиковало агитационные сообщения в социальной сети, и их смогли прочитать больше ста миллионов американцев.