Песков прокомментировал размещение ракетного комплекса под Калининградом‍

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Раймундаса Кароблиса, который является министром обороны Литвы, о том, что под Калининградом поместили ракетный комплекс "Искандер".

После того, как в других странах узнали о том, какие меры предпринимает правительство России относительно вооружения, они стали бить тревогу и требовать объяснений. Слухи были не подтверждены, однако говорили о том, что под Калининградом разместили мощное оружие. Позже в Госдуме отметили, что информация правдива, а в том округе разместили ракетный комплекс "Искандер".

Эта информация вызвала еще больший переполох. Тем не менее в Кремле уже готов ответ на все вопросы и опасения других стран, в том числе Литвы. По словам его представителя, Дмитрия Пескова, Россия не нарушает никакие законы и соглашения, размещая военную технику на территории своей Федерации. Этот вопрос может решать лишь ее правительство и осудить решение по этому вопросу не может никто.