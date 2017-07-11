Выданному США российскому программисту не дают мыться и читать‍

В США до сих пор находится под арестом российский программист Петр Левашов. Он был выдан в Штаты Испанией и обвинен в ряде кибепреступлений. Стало известно, что в тюрьме ему не дают помыться и даже не разрешают читать газеты.

2 февраля 2018 года Испания передала вооруженным силам Соединенных Штатов Америки гражданина России Петра Левашова. Он является программистом, и из-за ряда косвенных улик его подозревают в совершении нескольких киберпреступлений. По этой причине его поместили в заключение. Накануне стало известно, в каких обстоятельствах его содержат.

Подробнее об этом рассказал адвокат заключенного. Он говорит, что программиста держат взаперти в камере, однако до сих пор даже не предъявили ему никаких объяснений своих действий. Кроме того, лишь спустя три дня программисту удалось выпросить для себя щетку и зубную пасту, однако помыться ему так и не дали. Ему не разрешают ни с кем общаться и даже читать. По словам юриста, такие действия со стороны США незаконны, однако пока с этим не удается бороться.