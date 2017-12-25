ЦИК: Путин на законных основаниях может быть кандидатом
Центральный избирательный комитет подтвердил, что Владимир Путин на законных основаниях может быть кандидатом. Пока что официальная регистрация не состоялась, вопрос будут рассматривать во вторник. Данные предоставляет представитель штаба нынешнего президента.
В Центральном избирательном комитете уже проверили документы, которые были предоставлены штабом действующего президента России Владимира Путина. После их проверки ведомство сообщило, что он имеет право для регистрации в кандидаты. Тем не менее, официальной процедуры еще не было, а потому имя президента еще не внесено в список кандидатов. Произошла лишь проверка подписей, которые накануне предоставил его штаб. Известно, что этот список признан практически "безгрешным". Таким образом, на основании закона о президентских выборах, у Путина есть все права, чтобы стать кандидатом.
К слову сказать, он уже зарегистрировал своих доверенных лиц. Одним из первых в этом списке появился Андрей Бялик. В начале этого года его встретили как сопредседателя штаба Путина в ЕАО. Под его руководством велась предвыборная агитация граждан, однако сейчас возник вопрос о том, почему он не заверял подписные листы.