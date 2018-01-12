Замглавы МИД рассказал о возможном ответе на "кремлевский доклад"

Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков рассказал, прозвучит ли ответ на "кремлевский доклад" со стороны России. По его словам, составленный список США не заставит Москву принимать меры, которые позднее нанесут ей вред.

Замглавы Министерства иностранных дел пообщался с представителями средств массовой информации о том, прозвучит ли "зеркальный" ответ со стороны России на обнародованный не так давно "кремлевский доклад". По словам Рябко, со стороны США это был не самый удачный шаг, который бы поспособствовал налаживанию мирных отношений между странами-оппонентами, однако в Москве не станут принимать поспешных решений, которые могли бы позже принести ей ущерб. По этой причине в настоящий момент и в ближайшее время будет проводиться анализ ситуации, будут учтены все факторы и лишь тогда президент России огласит окончательный вердикт.

В течение минувшей недели представителями Министерства финансов Соединенных Штатов был обнародован документ, согласно которому отныне существует список политиков из РФ, которые могут являться потенциальными "противниками Америки". Этот список подразумевает санкции, которые еще не вступили в силу, но могут начать действовать в будущем.