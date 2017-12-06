Саакашвили намерен создать аналог ресурса "Миротворец" для сторонников Порошенко

Украинский оппозиционер Михаил Саакашвили намерен создать аналог ресурса "Миротворец" для людей, поддерживающих президента Петра Порошенко. Так он заявил во время акции в поддержку импичмента.

В Украине с 2014 года функционирует своеобразная электронная база данных в Интернете. Её администраторы ведут реестр персональной информации лиц, которых считают враждебно настроенными к государству.

Лидер "Движения новых сил" считает целесообразным создание подобного сайта, на который доверенные лица будут размещать имена людей, поддерживающих режим Петра Порошенко. По мнению Михаила Саакашвили, первыми в список должны попасть депутаты Верховной Рады, которые не желают голосовать в пользу отставки действующего украинского лидера. Помимо этого, оппозиционер планирует размещать в открытом доступе адреса проживания президентских единомышленников и даже наносить им визиты для "разговора".