В Совфеде предполагают украинское происхождение сбившего Су-25 ПЗРК

В Совете Федерации РФ предполагают украинское происхождение того ПЗРК, который сбил российский Су-25 в сирийском Идлибе. Так сообщил сенатор Игорь Морозов.

Он предполагает, что противо-воздушное средство могло попасть боевикам террористов из Винницкой области. В сентябре прошлого года военный склад в городе Калиновка серьезно пострадал во время пожара. Власти Украины допускали версию того, что возгорание было организовано злоумышленниками, чтобы скрыть кражу не одной сотни единиц вооружения.

Именно это оружие, по мнению Игоря Морозова, могли контрабандными маршрутами доставить в распоряжение террористическим организациям. Вероятно, правительство страны не смогло проконтролировать этот процесс. Член Совфеда также не отрицает вероятность того, что комплекс мог быть похищен из хранилища НАТО, построенного какой-то стране Восточной Европы.