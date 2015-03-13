В Конгрессе США признали преимущество РФ по комплексам ПВО и высокоточноному оружию

Российская Федерация превосходит США по комплексам противо-воздушной обороны, высокоточному оружию и средствам радиоэлектронной борьбы. Так во время выступления в Конгрессе сообщил Пол Шарре, представитель Центра новой американской безопасности.

Эксперт доложил палате представителей, что сейчас Россия и Китай представляют существенную угрозу для американцев из-за успешного развития оборонных технологий. Он заявил, что китайское правительство располагает более 1 тысячи баллистических ракет и несколькими сотнями крылатых.

По мнению Пола Шарре, на фоне этой ситуации американское государство теряет возможность военной экспансии в западные зоны Тихого океана. Похожие проблемы возникают и в случае с европейскими базами. На этом вероятном фронте Россия усиленно развивает собственный арсенал орудий высокой точности и повышенной дальности поражения.

Пол Шарре предполагает, что причина отставания США заключена в низкой "стратегической гибкости", из-за которой политики не смогли предугадать подобные изменения. В настоящее время бюрократизированная система является большим препятствием для комплекса обороны, которое может оттянуть модернизацию на десятки лет.