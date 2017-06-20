Сирийский спецназ вошел в район Идлиба, откуда сбили российский Су-25

Сирийский спецназ уже проник в район Идлиба, откуда 3 февраля неизвестные сбили штурмовой самолет Су-25 российских ВКС. Об этом рассказала Виктор Водолацкий, депутат от партии "Единая Россия".

По информации политика, военнослужащие САР проникли на территорию, откуда могли выпустить ракету из ПЗРК. При поддержке Военно-космических сил России они намерены выяснить, кто и каким образом завладел зенитно-пусковой установкой, из которой поразили штурмовик.

Виктор Водолацкий отметил, что группа террористов, открывшая огонь во российской воздушной технике, уже уничтожена российскими пилотами с воздуха. Он также заявил, что при обнаружении частей ПЗРК, причастного к атаке, по серийному номеру и происхождению можно будет оперативно установить изготовителя и пути доставки.