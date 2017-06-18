Жители США ненавидят Trump Organization и Facebook

Жители США среди прочих компаний ненавидят Trump Organization и Facebook. Об этом свидетельствует исследование, которое провела компания 24/7 Wall St.

Аналитическая организация изучила мнение американских представителей малого и среднего бизнеса. На его основе был создан собственный антирейтинг. Первую строчку заняло бюро кредитных историй Equifax. Оно хранит данные о более чем 800 миллионов физических лиц и 88 предприятий со всего земного шара. Это создает большой риск из-за хакерских атак на его сервисы.

Trump Organization не нравится американцам из-за семейственности и снобизма, которые ей присущи. Facebook вызывает недовольство у людей своей неопределенностью и зависимостью от политических движений.

Респонденты 24/7 Wall St. также выразили неодобрение компании Fox Entertainment Group. Считается, что она подчинила себе телеканал Fox News Channel, который раньше был относительно независимым, и Национальную футбольную лигу.