Крымчане провели в Симферополе митинг против западных санкций

3 февраля крымчане провели в Симферополе митинг протеста против западных санкций. Об этом СМИ рассказали организаторы мероприятия.

Акция состоялась в самом центре города, на площади Ленина. В ней приняли участие примерно 10 тысяч человек. На этой платформе собрались члены политических партий, общественных организаций, чиновники, депутаты, работники профсоюзов студенты и прочие недовольные сложившейся ситуацией. Митингующие держали в руках российские и партийные флаги, а также плакаты с патриотическими лозунгами, такими как "Долой санкции".

Тем временем председатель крымской Думы Владимир Константинов отметил, что жители региона все ещё "воодушевлены" присоединением к Российской Федерации и уже практически на вспоминают о санкционных ограничениях. Он отметил, что эти настроения очень важны для политического развития Крыма и страны в целом.