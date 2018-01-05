Общественник Малинин будет помогать астраханскому штабу Путина
Общественный деятель из Астрахани Евгений Малинин будет помогать региональному штабу Владимира Путина во время предвыборной кампании. Об этом пишут областные СМИ ссылаясь на документ.
В распоряжение журналистов попало письмо от главы "Партии Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу" Станислава Полищука. В нем сказано, что координатора Астраханского регионального отделения Евгения Малинина просят содействовать организаторам предвыборного штаба Владимира Путина и привлечь к этой деятельности весь доступный актив.
Сам Евгений Малинин подтвердил, что руководство политической организации 1 февраля поручило ему оказать поддержку кандидату Владимиру Путину на мартовских выборах. Он согласился и намерен приложить усилия, чтобы привлечь как можно больше россиян к голосованию. Евгений Малинин отметил, что считает Владимира Путина самым достойным кандидатом из тех, что участвуют в гонке.