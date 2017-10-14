Собчак сравнила себя с Путиным по популярности среди россиян

Кандидат в президенты Ксения Собчак утверждает, что её популярность среди россиян сопоставима с показателями Владимира Путина. Такое заявление она сделала во время интервью для агентства Associated Press.

Ксения Собчак сообщила, что обладает большой известностью в России. По её сведениям, лишь она сумела достигнуть уровня, близкого к действующему президенту. Другие знаменитости подобным успехом похвастаться на могут.

Ксения Собчак рассказала, что люди могут её любить или ненавидеть, однако никто не проявляет равнодушия. Она выразила уверенность, что нет жителя Российской Федерации, за исключением маленьких детей, который не знает Ксению Собчак. В этом ключе политик намерена добиться "эффекта Трампа". Кроме того, по её соображениям, развития РФ можно достичь лишь путем эволюции.

Ксения Собчак также прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным, которого не допустили к предвыборной гонке из-за претензий ЦИК. Телеведущая обратила внимание, что оппозиционер изначально начал добиваться власти, вооружившись неправильной стратегией. По её прогнозу, Алексея Навального вскоре либо лишат свободы, либо маргинализируют.