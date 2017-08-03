Украинский депутат заявил о сокращении ВВП вдое из-за санкций Запада против РФ

ВВП Украины сократилось примерно в два раза из-за санкций США и ЕС, направленных против Российской Федерации. Так заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев во время речи на телевидении.

Украинский политик обратил внимание, что сильнее всего от антироссийских мер страдает именно Украина. По его информации, из-за принятых Западом ограничений Россия лишилась 2% ВВП, страны Европы - меньше 1%. При этом убытки украинской промышленности существенно выше. Егений Мураев поинтересовался, против кого же объявлена "санкционная война", если страдают украинцы. По его мнению, к условиям мирных взаимоотношений необходимо вернуться лишь для того, чтобы вернуть прежнюю ситуацию на рынках.

Ранее руководитель Восточного комитета экономики Германии Вольфганг Бюхеле сообщил, что общее количество убытков РФ и Евросоюза превысило 100 миллиардов евро. При этом 60% суммы потеряла именно Россия.