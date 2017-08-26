Джанет Йеллен уходит с поста главы ФРС США

Джанет Йеллен после 4 лет работы уходит с поста главы Федеральной резервной системы США. Об этом стало известно изданию Bloomberg.

Специалист отдала работе в организации 14 лет своей жизни. Теперь она переходит трудиться в Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса. По словам руководителя центра Джона Аллена, Джанет Йеллен за время своего руководства надежно направляла экономику государтсва в нужное русло. Сама экономист выразила радость от смены места работы и возможности углубленного изучения экономики.

Главном знании ФРС, расположенном в Вашингтоне, сотни экс-сотрудников пришли в атриум, чтобы поздравить Джанет Йеллен с новой должностью, пожелать успехов и отдать дань почтения аплодисментами. 71-летнему экономисту вручили напамять флаг организации, который висел над штаб-квартирой ФРС. Работники также запустили в соцсетях хэштег #PopYourCollar, который связан с любовью Джанет Йеллен поднимать воротник на своей одежде.