В США предупредили о вреде санкций по госдолгу России

В США министерство финансов предупредило о вреде введения санкций по госдолгу России. Об этом рассказали западные издания со ссылкой на доклад американских чиновников.

В Вашингтоне отметили, что возможное распространение санкций США на государственный долг России может вызвать негативную реакцию для самих Соединенных Штатов, партнеров и всей мировой экономики.

В докладе министерства финансов США делается упор на том, что ограничительные меры в этой сфере никак не помогут в наказании России за внешнюю политику, а наоборот могут иметь обратный отрицательный эффект для глобальных рынков сбыта и предпринимателей.

В России, в свою очередь, уже заявили, что санкции США на госдолг РФ никак не скажутся на текущих показателях экономики страны. Об этом рассказала журналистам глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее наш портал сообщал, что Конгресс США раскритиковал лидера страны Дональда Трампа за отказ ввести санкции против России.