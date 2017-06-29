Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал знаком землетрясение в Алма-Ате. Его шутка прозвучала в заключении заседания межправительственного совета ЕврАзЭС.

Премьер России смог на позитивной ноте закончить заседание межправительственной группы в рамках Евразийского экономического сообщества. Дмитрий Медведев заявил в шутливой манере, что подземные толчки, которые произошли сегодня недалеко от Алма-Аты, свидетельствуют о многом.

По словам политика из России, это для всех будет уроком, а для представителей Белоруссии и вовсе – «Знак божий».

Напомним, что землетрясение средней мощности сегодня смогли зафиксировать в горной местности Казахстана в тот момент, когда рассматривалось постановление от коллег из Беларуси под номером 666.

В настоящее момент выясняется, нет ли разрушений и пострадавших от стихийного бедствия.