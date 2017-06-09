В Германии лидер ультраправой партии принял ислам из-за геев

В Германии лидер ультраправой партии АдГ Артур Вагнер принял ислам из-за геев. Политик разочаровался в христианстве после того, как священники поддержали гомосексуалистов.

Германский член ультраправой партии Артур Вагнер не смог выдержать либеральных взглядов на жизнь современных протестантских священников и решил выразить свой протест радикальным методом.

Лидер АдГ заявил, что принял ислам, когда представители христианства начали открыто поддерживать геев. По словам Вагнера, он лично видел, как христианские священники шли в одной колонне на гей-параде в Германии и Швейцарии. В этот момент там присутствовали также дети, что недопустимо. Таким решением своего соратника оказались шокированы его коллеги по партии.

Известно, что политик решил развиваться в рамках ислама еще в конце прошлого года, тогда как его родная партия активно борется против исламизации Европы.