Путин в Ростове дал дельный совет, когда лучше заводить детей

Во время визита на завод «Россельмаш» в Ростове Владимир Путин не смог не отметить красоту местных девушек. Президент России дал дельный совет, когда лучше всего заводить детей.

Даже президент России Владимир Путин не смог не заметить истинную красоту ростовских девушек во время своего очередного визита на завод «Россельмаш». Глава государства поспешил поделиться дельным советом, отмечая, что детей нужно заводить сразу же после свадьбы.

Путин подчеркнул, что каждая молодая семья получит должную поддержку, а в случае рождения второго и третьего ребенка ее ожидает ставка по ипотечным кредитам в размере 6%.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что на данный момент уже запущена государственная программа по обеспечению ясельными местами и родители смогут устраивать свое чадо в детсады за счет материнского капитала.