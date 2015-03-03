В Украине экс-депутат Рады напал на журналиста

В Украине экс-депутат Верховной Рады Эдуард Леонов напал на журналиста Руслана Коцабу. Видео с потасовкой размещено на платформе YouTube.

Бывший представитель парламента Украины Эдуард Леонов был близок, чтобы подраться в эфире телевидения с журналистом из Ивано-Франковска.

Экс-депутат известен своим радикальными взглядами на жизнь и общество своей страны, поэтому он часто становится субъектом скандальных разборок в околополитической жизни Украины.

Накануне Леонов оказался вместе со своим оппонентом по беседе Русланом Коцабой в эфире местного телеканала. Речь зашла о врагах Украины. Политик в свойственной ему манере призвал бороться с теми, кто против своей страны, а также пригрозил Коцабе за то, что ранее поддерживал Виктора Януковича.

Журналист попытался ответить про то, что война (в том числе на Донбассе) забирает всегда самых агрессивных. После этого Леонов резко стал обзывать своего визави и чуть не вступил в физический силовой контакт. В последнее мгновение в конфликт вступили сотрудники телевидения.