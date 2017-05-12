Пентагон не намерен отказываться от полетов над Черным морем. Такие планы в Вашингтоне озвучили представители военного ведомства США.

Американское командование намерено продолжать полеты военных бортов рядом с границами Российской Федерации. По словам представителя Пентагона, подобные полеты не запрещены, так как осуществляются над акваторией Черного моря, а это международная территория, где полеты разрешаются на общих основаниях.

Также в столице Соединенных Штатов вновь отметили недавний инцидент с перехватом российским истребителем американской машины, которая летела недалеко от Крымского полуострова. В США посчитали¸ что маневры Су-27 могли привести к катастрофе, так как летчики подошли на максимально опасное расстояние. В Москве ответили, что это обычная практика пилотирования и здесь нет ничего предрассудительного. Также в Минобороны РФ заявили, что американцы во избежание возможных инцидентов должны тщательно информировать Россию.