«После 18 марта пойду работать комбайнером» - Путин пошутил во время осмотра техники

1 февраля нынешний президент России Владимир Путин оценил новую технику на «Ростсельмаше» и опробовал в действии новый комбайн. В ходе визита Путин отметил качество комбайнов шуткой: «если что, после 18 марта пойду работать комбайнером».

В ходе своего визита в Ростов Путин решил посетить комбайновый завод «Ростсельмаш». Там президент в сопровождении председателя совета директоров завода Константина Бабкина, гендиректора завода Валерия Мальцева и министра промторга Дениса Мантурина осмотрел новые комбайны.

Путину показали комбайн в действии, он самостоятельно опробовал новую машину в работе и оценил ее преимущества. По словам президента, новые разработки его впечатлили. В качестве оценки уровня работы завода Путин пошутил о том, что в случае проигрыша на выборах (после 18 марта) он будет работать комбайнером.

Ранее уже сообщалось, что Путин прибыл в Ростов. Там президент страны намерен осмотреть подготовку города к мундиале и посмотреть на уровень развития города. Так, уже стало известно, что Путин оценит подготовку стадиона в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018.