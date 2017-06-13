Опубликовано неизвестное интервью Ельцина 1990 года

Опубликовано неизвестное интервью бывшего главы России Бориса Ельцина. Оно было записано на любительскую пленку в пассажирском поезде в 1990 году.

На видеоплатформе YouTube появилось интервью, ранее нигде не публиковавшееся. Автором ролика стал музыкальный продюсер Александр Чепарухин. Он пояснил, что записал кадры на любительскую пленку, когда направлялся из столицы СССР в Ригу на поезде. Это было сразу после избрания Бориса Ельцина председателем Верховного Совета РСФСР в 1990 году.

Его полную версию уже опубликовали ряд западных изданий. По словам автора интервью, в те годы он был ярым поклонником будущего президента России и пожелал лично встретиться со своим кумиром с глазу на глаз.

Сообщается, что встреча прошла на одном дыхании. Ельцин позволял беседовать на разные темы, в том числе о разрушении авторитета правительства СССР, предательстве соратников по партии, возможных перспективах помощи от западных партнеров, благотворительной деятельности и предстоящих реформах по демократизации общества.