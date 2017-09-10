Мэр Москвы Собянин призвал пойти на выборы

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пойти на выборы 2018 года. Об этом градоначальник рассказал в эфире местной радиостанции.

Глава горда федерального значения Москва Сергей Собянин пришел на разговор с журналистами известной российской радиостанции. В ходе эфира политик призвал не бойкотировать предстоящие выборы президента страны и прийти на избирательные участки, чтобы совершить долг гражданина страны.

Собянин заявил, что это момент истины, когда проверяется, насколько зрелым в политическом плане стало общество Москвы и России в целом. Глава российской столицы отметил, что в этот раз есть из кого выбрать.

Представлены известные политики, которые уже не первый раз принимают участие в столь масштабных событиях в политической жизни государства. Есть и такие, которые впервые пробуют свои силы в большой политике. Все они придерживаются абсолютно разных взглядов, поэтому нужно идти и голосовать.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин осмотрел строительную площадку автодороги Северо-Восточная хорда.