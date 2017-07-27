В США Пентагон рассказал о войне с Россией и Китаем

В США Пентагон рассказал о возможном сценарии войны с Россией и Китаем. Об этом сообщил представитель оборонного ведомства западным СМИ.

В Вашингтоне опубликовали приблизительный план действий во время возможного прямого вооруженного конфликта между Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

В докладе военных аналитиков указываются возможные действия американских военных при конфликте.

Согласно стратегии поведения, бои на первоначальном этапе будут происходить в воздухе и на море с участием специальной техники быстрого реагирования. Об операциях с использованием сухопутных войск говорится как о маловозможном сценарии боевых действий с участием российских и китайских военных.

Также в Пентагоне отметили, что Россия остается основной глобальной угрозой не только для Европы, но и всего мира.

Ранее сообщалось, что военный эксперт из России прокомментировал перехват истребителем Су-27 американского ЕР-3 над Черным морем.