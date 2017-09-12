Дональд Трамп в третий раз выдвинут на Нобелевскую премию мира

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз попал в список претендентов на получение Ноболевской премии мира. Об этом проинформировало норвежское издательство Nettavisen, ссылаясь на главу норвежского Института по изучению проблем мира Хенрика Урадля.

Как сообщил сам Урдаль корреспондентам, стало известно, что Трамп был в третий раз номинирован на данную премию. При этом ничего не сообщив, кто стоит за этой инициативой. Добавив только то, что это является американец.

С его слов, инициатором и предыдущих выдвижений тоже был американец. Причиной для этого выдвижения является то, что американский глава сторонник идеологии борьбы за мир с помощью силы.

Напомним, что осенью прошлого года Нобелевскую премию мира получила Международная компания по запрещению ядерного оружия (ICAN).