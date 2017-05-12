Эксперт прокомментировал перехват Су-27 американского ЕР-3

Эксперт прокомментировал перехват российского истребителя Су-27. Он назвал полет американского самолета-разведчика ЕР-3 небезопасным.

В Сети появились новые видеозаписи недавнего перехвата военного истребителя вооруженных сил России и его американского аналога. Инцидент произошел над акваторией Черного моря 29 января текущего года.

Свою оценку произошедшим событиям дал военный эксперт из России Петр Белоножко. Офицер вооруженных сил проанализировал выложенные в общий доступ видеоролик и сообщил, что российские летчики действовали на допустимой высоте и расстоянии от потенциального противника. Сообщается, что самолет Су-27 вышел на траекторию полета американской военной техники, а затем резко сместился вниз.

В США наоборот посчитали, что сближение российского истребителя и скорость его движения по траектории превышала допустимые пределы безопасности. Это могло привести к печальным последствиям.