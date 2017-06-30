В США выделят 350 тысяч долларов на расследование химатак в Сирии

В США выделят 350 тысяч долларов на расследование химических атак в Сирии, совершенных ранее. Об этом политики Вашингтона рассказали на страницах в Twitter.

Соединенные Штаты намерены сделать усилия по всестороннему расследованию преступлений главы Сирии Башара Асада. В Вашингтоне обвиняют его в организации ряда убийств мирных жителей, совершенных при помощи химического оружия массового поражения.

Для этого была создана при ООН независимая группа экспертов. Они за 350 тысяч долларов намерены в ближайшее время представить доклад о жестокости режима легитимного президента Сирии.

Представители ООН от США заявили, что подобный механизм расследования поможет установить ответственность за режим Асада в Сирии, в том числе после применения химического оружия. Власти США вновь обвинили Россию в том, что она сломала совместный механизм расследования ООН.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп призвал главу Турции Эрдогана ограничить военную операцию в Сирии.