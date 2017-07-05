Путин наградил спасших ребенка из пожара жителей Томска

Российский президент Владимир Путин распорядился вручить награду шестерым жителям Томска, которые спасли из пожара 9-летнего ребенка. Такой указ 31 января разместили на сайте Кремля.

27 апреля в Томске в здании на Иркутском тракте загорелась лоджия, где в этот момент находился мальчик. Компания прохожих заметила бедственное положение и приняла решение спасти пострадавшего. Они оперативно растянули на козырьке здания плед. На это полотно ребенок благополучно спрыгнул с высоты седьмого этажа. За это Владимир Путин наградил их медалью за спасение погибавших"

В пресс-службе губернатора Томской области Сергея Жвачкина отмечено, что именно этот политик представил подвиг соотечественников администрации президента. Губернатор выразил свою радость о того, что в области проживают люди, не способные пройти мимо чужой беды. Сергей Жвачкин утверждает, что такой менталитет является главным региональным богатством.