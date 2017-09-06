Путин 1 февраля приедет в Ростов-на-Дону на президиум Госсовета

1 февраля президент России Владимир Путин намерен провести в Ростове президиум Госсовета, посвященный развитию потенциала

региональной промышленности. Так объявили в пресс-службе администрации президента.

На мероприятии Владимир Путин расскажет о развитии регионов в 2018 году и ответит на главные вопросы об изменениях в промышленной сфере. В рамках рабочей поездки глава государства планирует посетить ростовский аэропорт "Платов" и объединение "Россельмаш", где увидит новые образцы техники для сельского хозяйства.

Помимо этого Владимир Путин собирается организовать видеоконференцию, во время которой отдаст приказ о начале работы четвертого энергоблока городской атомной электростанции. Не отключаясь, он побеседует с сотрудниками АЭС.